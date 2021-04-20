Переизбранный на шестой срок глава Чада умер на передовой

Президент Чада Идрис Деби Итно, переизбранный на шестой срок 11 апреля 2021 года, скончался в больнице от полученных ран. Ранения он получил в столкновениях между правительственной армией и повстанцами на севере страны. Отряды повстанцев из группировки "Фронт за перемены и согласия в Чаде" (FACT) с территории Ливии вторглись в день выборов на территорию Чада в районе Зуарке.

Идриса Деби на апрельских выборах поддержало более 79% избирателей Чада, напоминает ТАСС. Явка на выборах составила почти 65%. Второе место на выборах занял экс-премьер Чада Альбер Пахими Падаке. Он набрал почти 10,5%. Третье место на президентских выборах получила Лиди Бассемда. Она первая женщина в Чаде, решившаяся баллотироваться в президенты.

68-летний Идрис Деби был не только президентом, но и главнокомандующим армией. Он корпусный генерал. Президентом Чада он стал в 1990 году.

17 апреля 2021 года повстанцев встретили в 300 километрах к северу от столицы Чада Нджамены правительственные войска под командованием Идриса Деби Итно. В боях были убиты более трех сотен повстанцев, еще полторы сотни боевиков взяты в плен. Но в ходе боя президент Чада получил ранения, ставшие смертельными.

В Чаде после гибели Идриса Деби сформирован переходный совет. Его лидером назначен сын погибшего президента генерал-лейтенант Махамат Идрис Деби. Военные Чада пообещали обнародовать "хартию переходного периода".

В Чаде объявлен двухнедельный траур по погибшему президенту. Кроме того, на всей территории страны, а это 1 миллион 284 тысячи квадратных километров, с 18 часов до 5 часов объявлен комендантский час.

Чад находится в центре Африки. Это страна с населением 16,8 миллиона человек. Страна находится в одном из самых проблемных африканских регионов из-за террористической деятельности и нелегальной миграции.

Антитеррористическую операцию "Бархан" в 2014 году возглавила Франция. Миссию Парижа поддерживает региональная "Сахельская пятерка", в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.