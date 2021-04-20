Супруги украли бытовую технику, прикрывшись ребенком. Видео

Супружеская пара из Волжского может "расплатиться" тюремным заключением на срок до пяти лет за кражу бытовой техники, об этом во вторник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе полиции Волгоградской области.

Как выяснили стражи порядка, 27-летняя женщина, имеющая в "активе" несколько судимостей, и ее 25-летний супруг отправились на прогулку с ребенком.

Во время променада они решили украсть что-нибудь из магазина, чтобы потом продать добычу. Супруги осуществили задуманное и похитили мясорубку, блендер и миксер. При этом воры спрятали товар в детскую коляску и прикрыли коробки одеяльцем.

Им удалось покинуть место преступления, не привлекая внимания сотрудников, однако через несколько дней момент кражи разглядел на записи с камеры наблюдения сотрудник службы безопасности магазина, который и обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Сейчас горе-родители, успевшие реализовать украденное, стали фигурантами уголовного дела по статье о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору.