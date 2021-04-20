Мыть или не мыть: можно ли подхватить ковид от овощей

Москвичка Екатерина Акимова даже спустя год после начала пандемии COVID-19 встречает пакеты с едой во всеоружии: маска, перчатки и пачка антибактериальных салфеток. Ими обрабатывает всю упаковку и моет с мылом овощи.

"Говорят, например, что на каких-то тканях органического происхождения вирус держится, например, три дня. Поэтому мы обрабатываем все, что можно обработать", – рассказала Акимова.

Страхи понятны, ведь еще в начале пандемии нас пугали: коронавирус может оставаться жизнеспособным до 72 часов на пластике и до 24 часов на картоне. Мы верили, а спустя год те же ученые признали: лабораторные условия далеки от реальных. Так, в лабораторных образцах содержится порядка 10 миллионов вирусов, а в капле жидкости, выделяемой при чихании – всего 100. Последние американские исследования показали: вирус не выживает на покрытиях долгое время и вероятность подхватить COVID-19 с поверхности все же минимальна.

Российские вирусологи на основании уже собственных данных это подтверждают.

"Передача коронавируса через поверхности, причем в опасном инфицирующем состоянии, в общем-то, не так значительна. Нередко на поверхностях мы выявляем уже распавшийся вирус, который никакой опасности не представляет", – сообщил ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

В конце 2020 года Роспотребнадзор провел масштабное исследование на наличие коронавируса на реальных поверхностях объектов, которые нас окружают. Ни единой находки вируса на и в продуктах питания не было, однако он обнаружился в образцах смывов в медучреждениях и общественном транспорте. Неудивительно, ведь именно там наибольшее скопление людей.

"Заболевший человек кашлянул, чихнул, и на поверхности оказались капли слизи или мокроты. И вот, пока она не высохла, это представляет опасность. Но другой момент – степень заражения, потому что инфицирующая доза до сих пор не установлена в мире", – рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов.

Чтобы минимизировать потенциальные заражения в общественном транспорте, специальные бригады перед выездом на маршрут производят дезинфекцию.

"Протираем сидения, все поручни, за что может взяться наш пассажир, антибактериальным средством", – пояснил мойщик подвижного состава кировской автоколонны номер 1378 Александр Иваньков.

Коронавирус выживает во влажной среде, поэтому бассейны и спортзалы – это те места, где тоже важно быть бдительными. Главный путь передачи вируса COVID-19 – воздушно-капельный, через нос. Поэтому правильное ношение масок в местах скопления людей по-прежнему важно и нужно, как и мытье рук после возвращения из таких мест. А вот стирать всю одежду или протирать продукты после магазина, похоже, уже излишне. Хотя, это дело каждого!