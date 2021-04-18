Первая в мире съедобная вакцина: российский йогурт от коронавируса

К началу марта уровень заболеваемости коронавирусом в России опустился ниже 10 тысяч человек в сутки и держится так полтора месяца. При этом в Москве кривая ежесуточных заражений пусть и несильно, но все же пошла в рост.

В этих условиях Минздрав настойчиво призывает россиян привиться от ковида. Вакцины произведено достаточно, прививочные пункты открыты по всей стране, работают выездные группы медиков.

В магазине "Все для вас" – распродажа обуви. Без резиновых сапог и в поле не выйти, и по селу после дождя не пройти. В этом центре сельской торговли новости передают. В постоянной рубрике "Одна бабка сказала" – о политике, пенсиях и вакцине. "Голос Америки" звучит громче голоса разума. Волну недоверия "переключает" местный фельдшер. Вакцине надо доверять – из холодильника медик достает последнюю ампулу.

Недавно хоронили одного. Из ковидного госпиталя привезли в закрытом гробу. Все село оплакивало. Расходились молча – плохие новости.

Пашня снова "заговорила", ожила. Трактор статно плывет по морю чернозема. В полуденном мареве исчезает деревня. Он один в этом поле воин.

Сегодня в поле вышли поздно – в семь утра, когда солнце высоко поднялось над горизонтом. Первый день сева в 2021 году. Сейчас отсеивают пшеничку – будут хлеб и макароны. В планах – соя, горох, подсолнечник. Перед тем как выйти в поле, механизаторы прошли через процедурный кабинет – прививку от короны сделали.

Зимой ковидом болел агроном – месяц провел на больничном. Трактористов вирус не коснулся. Когда в городах объявляли карантин, в Рассказовском посевная была в разгаре.

"Мы находились в поле, работали, нам некогда было болеть. Отработали вроде ничего, вырастили, убрали", – говорит один из механизаторов.

С прививкой работать стало спокойнее. Мобильные фельдшерские пункты готовы в поле выезжать для вакцинации. Все понимают: у фермеров пора горячая.

Татьяна с мужем выбор сделали. Дождавшись своей очереди, пришли на укол. Сначала привьется супруга. Затем супруг зайдет – глава семьи и фермерского хозяйства. После укола и получаса ждать не будут: Александр отправится в поле – три тысячи гектаров надо засеять. Татьяна – в теплицы. Она Тамбов овощами кормит. Опрыскивает молоком – отказалась от химии. Оттого перцы кажутся слаще, помидоры – сочнее. Во время пандемии едва успевали развозить фермерские продукты по домам.

В 2020-м они построили небольшой консервный завод. Теперь солят и перчат по маминым рецептам. Готовят джемы и янтарную пастилу.

Но промчавшийся вирусный год и на этой земле оставил темные пятна, что до сих пор отзываются в сердце глухой болью потерь. "Очень много людей ушло из жизни", – говорит Татьяна.

12 месяцев они не собирались в этом зале. В белых халатах. С открытыми лицами, когда можно свободно дышать. У 15-й больницы Москвы – юбилей. Ей – 40 лет. И целый год, отданный ковиду.

"Вирус никуда не ушел. болезнь никуда не ушла. Пациенты по-прежнему болеют. Разная степень тяжести. И все эти пациентки госпитализируются к нам. Есть очень тяжелое течение пневмоний и осложнения беременности", – рассказала Ольга Конышева, заместитель главного врача ГКБ 15.

Родильный дом Филатовской больницы до сих пор работает с ковидными пациентами. Сюда привозят женщин в положении. В реанимации – крайне тяжелые. В палатах – легче.

Когда на ковид работала вся больница, здесь пролечили около пятидесяти тысяч инфицированных пациентов. Одновременно врачи вели исследование: они предположили, что к тяжелому течению болезни есть генетическая предрасположенность.

"Это точечное изменение в гене, так называемый нуклеотидной последовательности, которое не является болезнью, патологическим каким-то явлением, а является просто особенностью человека. И до инфицирования ковидом может никак не проявиться, но внести свой "вклад" в особенность течения этой болезни", – пояснил Дмитрий Сычев, ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, член-корреспондент РАН, клинический фармаколог.

В организме человека есть особые молекулы HLA первого типа. Они презентуют иммунной системе информацию о том, что происходит в ее клетках. Это выглядит, как витрина, на которой представлены все клеточные "неполадки" или генетические поломки.

"Почему идет изучение вот этой группы генов HLA? Потому что именно эта группа генов кодирует белки, участвующих в иммунном ответе. Это объясняет то, что, почему у одних случается цитокиновый шторм, а у других не случается. У одних более тяжелое течение, и требуется искусственная вентиляция легких, у других не требуется. У одних КТ-1, и так и затормозилось, а у других КТ-1, а вечером сказали КТ-3", – сказал Дмитрий Сычев.

Тестов, которые могли бы выявить изменения в генах HLA, пока нет. Это только начальная стадия исследования. Работа на перспективу, что поможет врачам вовремя назначать препараты упреждающей терапии, то есть прежде, чем болезнь перейдет в тяжелую стадию.

"Любой человек подвержен заражению коронавирусной инфекцией. Как она будет протекать, зависит от многих причин. Поэтому для того, чтобы не испытывать судьбу и уйти от этого, необходимо вакцинироваться. Я просто не знаю, как еще сказать", – отметил Валерий Вечорко, главный врач ГКБ 15.

Когда на заводе "Комсомолец" прощались с главным конструктором – он ушел в 53, еще, казалось бы, молодым – за траурными речами чувствовалась безнадежность. Ковид обрекает даже здоровых. В цехах началась вакцинация.

Болели рабочие, инженеры, директор завода тоже перенес коронавирус. Но остановить предприятие было невозможно. Станки надрывно стонали, порабощая прочный металл.

"В самый сложный период мы работали. Невозможен даже день простоя. У нас системные заказчики, серьезные заказчики. Это атомные электростанции, нефтяники, газовики, которые являются системообразующими предприятиями. Они говорят: контракт есть? Господа комсомольцы, контракт выполнять надо", – вспоминает Сергей Булах, гендиректор АО "Завком".

Для них вакцина стала символом другой жизни – без горя и потерь, жизни ради жизни. Сделать прививку убеждает и губернатор.

Детский сад "Акварелька" уже почти готов – его заложили в ковидном 2020-м. У строительной компании в начале пандемии были свои проблемы: из Подмосковья не поставляли кирпич, строители-мигранты уезжали из России. Сегодня – все по плану.

Для аграрной Тамбовской области, что кормит всю Россию своей картошкой, окороком и мичуринскими яблоками, по экономике ковид не сильно ударил. Больше – по людям: болеют меньше, но все еще тяжело.

"Очень зыбкая история, когда в любой момент вспышка может произойти. Наша задача помнить об этом. Здесь – никакого обольщения, что все хорошо, в ладоши мы не хлопаем. Поэтому еще раз говорю, вакцинация – это способ сохранить себя для самого себя и для своих родных и близких. Главный аргумент, что еще?" – говорит Александр Никитин, губернатор Тамбовской области.

В лабораториях Федерального медико-биологического агентства закончили работу над новым лекарством. Препарат с примиряющим названием "МИР-19" для профилактики и лечения ковида.

"Он показан тем людям, которые инфицируются вирусом, вызывающим COVID-19. То есть он показан всем, кто заболел COVID-19. разработали мы его на платформе, которая была создана в нашем институте более десяти лет назад. И за это время нами были разработаны лекарственные препараты для терапии таких заболеваний, как гепатит С, бронхиальная астма и аллергический ринит", – отметил Муса Хаитов, директор Института иммунологии ФМБА России, член-корреспондент Российской Академии наук.

Изучив генетическую структуру вируса, ученые смогли подобрать ключ к его РНК. Капли в нос будут доставлять в клетки человека вещество, которое сможет блокировать синтез вирусных белков. Технология современная и непростая.

"Мы практически в десять тысяч раз блокировали репликацию вируса SARS-CoV-2, то есть фактически вирус уже не был способен размножаться и вызывать свои болезнетворные эффекты", – подчеркнул Хаитов.

Страх перед новой болезнью отзывается эхом безмолвного крика. Зацепиться можно только за вакцину, что помогает забыть о боли.

Это не тайна. В селе многие переболели. Тяжелых отправляли в город – за сорок километров. Кто знает ковид "в лицо", записывается на прививку.

Сегодня в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Но есть еще и кандидатные – в разработке.

В петербургском Институте экспериментальной медицины мышей посадили на кисломолочную диету. Так проходят доклинические испытания вакцины-йогурта. Кусочек генома коронавируса заключают в капсулу кисломолочной бактерии. По вкусу – обычная простокваша с эффектом защиты. Попадая в организм человека, эти бактерии начинают вырабатывать вирусный белок. В ответ иммунная система выпускает антитела.

"Это та же самая привычная всем простокваша, просто с бактериями, которые могут еще и производить белок коронавируса. Вот и все. Кроме сферментированного молока как такового и бактерий там ничего нет, то есть никаких других добавок, ни элементов, которые могли были вызывать какие-то токсические реакции там не содержится", – пояснил Александр Суворов, Член-корреспондент Российской Академии наук, профессор, доктор медицинских наук, руководитель отдела молекулярной микробиологии в Институте экспериментальной медицины.

"Эта вакцина может формировать иммунитет в кишечнике. Дело в том, что именно в кишечнике вирус функционирует и развивается относительно долго. Поэтому очень важно построить защитные барьеры и там", – сказал Владимир Чехонин, вице-президент РАН.

Молоко коровье можно заменить на безлактозное – для тех, у кого организм не принимает. И подавать лечебные бактерии в виде йогурта, простокваши, мороженого и сухого порошка, как молоко сухое. Стоит только водой разбавить.

"Молочные бактерии можно нарабатывать на любом молочном заводе, на любом молочном комбинате, молочной кухне. И в этом смысле это производство, которое является безопасным и очень быстрым. Если действительно будет подтверждено в результате доклинических, клинических испытаний, что такая вакцинация работает с высокой эффективностью, это открывает совершенно необъятные просторы для производства и распространения этой вакцины", – считает президент РАН Александр Сергеев.

Из молока альпийских коз не вакцину делают – мягкие сыры с благородной белой плесенью. Эти "француженки" с элегантными сережками в ушах требуют особого ухода. Им не расскажешь, что люди болеют.

Пандемию пережили без потерь. Но каждый день – на грани. Когда предложили вакцинировать сотрудников, директор хозяйства согласился. Жизнь и здоровье всегда перевешивают.

В Польше у них был черешневый сад. В России – клубничное поле. Уже год супруги Смардз не могут выехать в Варшаву. Скоро там обещают ввести ковидные паспорта. Вопрос, чем прививаться, каждый день обсуждают: От AstraZeneca много погибших после вакцинации. Штаты отказались от этой вакцины. Только "Спутником". Ничего плохого в нем нет. Никто не погиб".

В местном сельпо на смену модельным резиновым сапогам выставили искусственные цветы: скоро Пасха, нужно усопших поминать. Ковидный год расширил поминальный список. А здесь все спорят о вакцине. Какой прок говорить с теми, кто ошибается, но думает, что прав? Ведь даже у них еще осталось то, что можно потерять.

Когда расходились, было уже поздно. По широкой глади реки скользили остатки вечерней зари. И в этом было что-то символичное. За половодьем громких слов всегда скрывается театральщина. Выбор на самом деле прост: после мрака ночи должен наступить рассвет.