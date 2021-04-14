"МИР-19": эксклюзивные подробности о противокоронавирусном препарате

Федеральное медико-биологическое агентство получило патент на препарат для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Подробнее об этом в репортаже.

Препарат называется "МИР-19". "19" потому, что лечит от коронавируса, а "мир" из-за активного компонента — это молекулы малых интерферирующих РНК рибонуклеиновых кислот.

"Молекулы были подобраны таким образом, чтобы непосредственно нацеливаться на специфический участок молекулы РНК вируса SARS-CoV-2. Он вызывает COVID-19, таким образом активируя, инициируя в клетке каскадные молекулярные процессы, приводящие к разрезанию вирусной РНК", — пояснил директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов.

Эта платформа была разработана более десяти лет назад. На ее основе был создан препарат против гепатита С, аллергического ринита и бронхиальной астмы. Примерно год назад началась работа над лекарством от коронавируса. Из 15 тысяч различных вариантов ученые выбрали 15 самых эффективных. Противовирусную активность подтвердили экспериментами на сирийских хомячках. Уже завершена первая фаза исследования безопасности этого препарата на здоровых добровольцах.

"Препарат безопасен. Мы не видим каких-либо серьезных побочных эффектов от его применения. Мы ожидаем, что он, безусловно, будет показан всем, кто заболеет новой коронавирусной инфекцией", — отметил Муса Хаитов.

В ближайшее время начнется вторая фаза клинических исследований, во время которой будут проверять эффективность препарата, а также и безопасность уже на пациентах, больных коронавирусом. "МИР-19" планируют применять в виде спрея для горла или носа. Разработчики уверяют, что препарат предотвращает осложнения, которые вызывает коронавирус, такие как образование тромбов или воспаление легких.

Ученые надеются, что смогут зарегистрировать препарат уже после второй фазы, тогда он будет доступен в продаже уже в этом году.

"В настоящее время мы разрабатываем именно терапевтический препарат. Может быть, он будет эффективен в дальнейшем для профилактики контакта тех, кто находился в контакте с инфицированными", — сообщил Муса Хаитов.

На прошлой неделе в одном из ведущих научных журналов в области клинической иммунологии Allergy вышла статья института ФМБА об этом препарате. В ней ученые рассказали о тестировании специфической активности этого лекарства.