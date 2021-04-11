"МИР-19" прекращает распространение коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство России получило патент на препарат для профилактики и лечения коронавируса, сообщает телеканал "Россия 24".

Препарат "МИР-19" создан ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии". Аббревиатура МИР расшифровывается как "малая интерферирующая РНК". Лекарство можно использовать как ингаляцию или в качестве спрея в нос. "МИР-19" абсолютно безопасен и не влияет на иммунитет и человеческий геном. При этом лекарство прекращает распространение вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития ковида. Первая фаза клинических испытаний завершена. В ходе второй эффективность препарата проверят на людях, заболевших коронавирусом.

Директор "ГНЦ Институт иммунологии" Муса Хаитов сообщил, что первая фаза тестирований безопасности на здоровых добровольцах безопасности препарата закончена. "Препарат безопасен. И мы ожидаем проведения второй фазы уже на пациентах, учитывая актуальность данного препарата", — уточнил Хаитов. Это препарат терапевтический, нацеленный на терапию пациентов с коронавирусом. Сейчас предпринимаются все усилия, чтобы препарат оказался в максимально короткие сроки на рынке. Директор института иммунологии надеется, что уже в этом году, после завершения второй фазы удастся его зарегистрировать.