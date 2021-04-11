Выдан патент на противокоронавирусный "МИР-19"

Федеральное медико-биологическое агентство России получило патент на лекарство от коронавируса "МИР-19". Аббревиатура МИР означает "малая интерферирующая РНК".

Как сообщили в воскресенье в ФМБА, комбинированный препарат борется с коронавирусом SARS-CoV-2 путем ингаляционного или интраназального введения. Лекарство не дает вирусу реплицироваться, что уменьшает риск возникновения тяжелых форм заболевания.

Информация о новом российском препарате для профилактики и лечения коронавируса уже доступна в европейском журнале "Allergy", а сейчас идет второй этап испытаний на пациентах.

Первая фаза тестов показала, что "МИР-19" безопасен для человека, хорошо переносится, не влияет на геном и иммунитет больного.

Патент выдан 10 авторам, в том числе главе ФМБА Веронике Скворцовой.