Половина россиян проведет майские праздники дома

Большинство россиян, 56%, планируют провести майские праздники дома. Эти данные опроса публикует ВЦИОМ. 34% респондентов поедут на дачу, посетить другие города планируют только 13% опрошенных, а 8% вообще будут работать в праздничные дни.

Коронавирус не повлиял на решение россиян, уточняет ВЦИОМ. Опросы, проведенные в предыдущие годы, показывали похожие цифры.

Уточняется, что россияне планируют посетить Москву и Подмосковье, Алтайский край, Ленинградскую область и Санкт-Петербург.

Напомним, нерабочими в России будут 1, 2 и 3 мая. Потом четыре рабочих дня и снова праздничные – 8, 9 и 10 мая.