Хавбек ЦСКА Обляков может перейти в "Краснодар"

Полузащитник столичного ЦСКА Иван Обляков, который в прошлом сезоне дебютировал в сборной России, может покинуть армейский клуб. Инсайдеры сообщают, что в его переходе заинтересован "Краснодар", который тренирует Виктор Гончаренко.

Ранее сообщалось, что клуб из столиц Кубани почти наверняка покинет Тонни Вильена, сообщает Спорт24.Ru. Темнокожий голландец ранее выразил желание уйти из российской команды.

При этом в пользу появления Облякова в "Краснодаре" говорит то факт, что некоторое время назад команду южан возглавил экс-наставник ЦСКА Виктор Гончаренко. А он знает Облакова и по совместной работе в армейской команде, и в клубе "Уфа".