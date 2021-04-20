На Урале судят продавцов четырех килограммов изумрудов

В Асбесте рассматривается уголовное дело по факту незаконной торговле изумрудами. Как сообщает ГТРК "Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", жители Асбеста попытались сбыть несколько десятков драгоценных камней. В материалах дела называется вес товара – около 4 килограммов.

Как следует из собранных документов дела, житель Асбеста Владимир Чекулай в прошлом году купил необработанные изумруды. Вместе с приятелем Константином Валугиным решил перепродать драгоценные камни. Покупатель нашелся уже через месяц. Правда, злоумышленники не подозревали, что это был сотрудник ФСБ.

- Под видом потенциального клиента с ювелирами связался сотрудник ФСБ. Как раз он и порекомендовал подозреваемых как сбытчиков камней, – рассказала помощник прокурора города Асбеста Светлана Дейкова.

Встретившись с торговцами, оперативник вместе с подозреваемыми отправился в один из садовых участков, где хранились 66 необработанных изумрудов. Позже во время заключения сделки на сумму почти 4 млн рублей торговцев задержали сотрудники правоохранительных органов.

Оказалось, что у Владимира Чекулая уже есть судимость. По статье о хранении драгоценных камней и попытку незаконной продажи злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.