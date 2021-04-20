Лукашенко передал привет Порошенко, не послушавшему советы Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал свою точку зрения относительно ситуации в Донбассе. По его словам, урегулирование конфликта зависит исключительно от властей Украины.

Во вторник, 20 апреля, Лукашенко встретился с депутатом Верховной рады Евгением Шевченко. Белорусский лидер считает, что если Украина будет придерживаться Минских соглашений, то в среднесрочной перспективе она выиграет, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Александр Григорьевич указал на то, что относится к украинскому государству как к братскому и всегда оказывал помощь в качестве посредника. Лукашенко искренне хочет, чтобы три славянских народа были вместе. "Никто не собирается порабощать один одного", — отметил президент.

Белорусский лидер подчеркнул, что у него было много разговоров об Украине с российским коллегой. Главы государств с сожалением относятся к ситуации, которая царит в соседней республике.

Лукашенко обратил внимание на то, что обсуждал пути выхода из конфликта и с бывшим украинским президентом Петром Порошенко. Если бы экс-лидер следовал выдвинутым предложениям Владимира Путина, то на сегодня многие проблемы были бы уже решены, отметил Александр Григорьевич. В связи с этим Лукашенко попросил передать Порошенко привет. Он указал на то, что инициативы, выдвинутые российским президентом, были хорошие, но украинский коллега отверг их.

Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала Владимира Зеленского оценить ситуацию в его стране. По ее словам, Украина стала мертвой зоной.