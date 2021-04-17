Зеленскому рассказали о вымирании украинцев

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала президента Украины Владимира Зеленского не рассуждать о "мертвых территориях" в Крыму и Донбассе, а оценить ситуацию на Украине.

Ранее Зеленский назвал "зоной отчуждения" (по сравнению с территорией вокруг Чернобыльской атомной станции) Донбасс и Крым. В интервью изданию Le Figaro он отметил, что этой ситуации можно избежать лишь в том случае, если жители Донбасса и Крыма начнут считать себя украинцами. В ответ Зеленскому предложили посмотреть, во что он превратил свою страну. "Украина уже стала мертвой зоной" и хуже жизни, чем сейчас на Украине, сложно себе представить, цитирует РИА Новости Гридчину.

Эксперт отметила, что "заслугой" Зеленского стало и массовое бегство украинцев из страны. А из тех, кто остались, 45% находятся за чертой бедности. При этом Украина по уровню рождаемости входит в пятерку худших стран мира. Украинцы становятся вымирающим видом, считает Гридчина. Эти факторы должны стать поводом для беспокойства украинского правительства, заключила она.