Обещание главы Украины Владимира Зеленского бороться со всеми, кто ведет бизнес в Крыму, – абсурд, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

Ранее Зеленский опубликовал видео в своем тг-канале, в котором сообщил, что правительство будет законными мерами с тем, кто считает ведение бизнеса на Донбассе и в Крыму нормой.

Бобков счел такое заявление признаком агонии нынешней власти. Из либерального кандидата Зеленский превратился в одиозную фигуру, то есть повторил судьбу тех лидеров, кто пытался заигрывать с националистами и кукловодами, подчеркнул политик. По его мнению, украинским властям следовало бы не вмешиваться во внутренние российские дела, а заняться социально-экономическим развитием своей страны, передает РИА Новости.