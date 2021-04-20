Пилот разбившегося МиГ-21 успел катапультироваться

Во вторник, 20 апреля, в Румынии потерпел крушение легкий фронтовой истребитель МиГ-21, эксплуатировавшийся национальными военно-воздушными силами.

По данным местных СМИ, авиакатастрофа произошла на территории уезда Муреш, расположенного в регионе Трансильвании на северо-западе страны.

В настоящее время известно, что самолет разбился во время выполнения учебно-тренировочного полета вскоре после вылета с авиабазы в районе города Кымпия-Турзи.

Летчику удалось катапультироваться – он получил травму спины, ему уже оказана необходимая медицинская помощь.

Возможные причины ЧП пока не озвучиваются.