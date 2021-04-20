Покушение на работника прокуратуры в Черкесске попало на видео

Неудачное покушение на помощника Хабезского межрайонного прокурора в магазине-кафе попало на видео, снятое камерой наблюдения.

Инцидент произошел вечером 19 апреля в Черкесске. На опубликованных кадрах видно, как один из посетителей подкрался сзади к мужчине в форме и попытался перерезать ему шею ножом.

Пострадавшему удалось вывернуться из захвата, перехватить инициативу и при помощи других покупателей скрутить напавшего до приезда полиции.

По информации республиканского СКР, покушение было совершено по мотивам мести — сотрудник прокуратуры принимал участие в суде брата злоумышленника.

Нападавший в настоящее время задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 295 УК РФ ". Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование", предусматривающей самое суровое наказание, вплоть до пожизненного заключения.