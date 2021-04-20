Спецназ задержал начальника отдела полиции под Калининградом. Видео

В Калининградской области задержан начальник отдела МВД России "Светлогорский" и его подчиненные – заместитель начальника отделения полиции по Пионерскому городскому округу и начальник пункта полиции по Янтарному городскому округу, об этом сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, основанной на материалах, полученных сотрудниками ФСБ и управления собственной безопасности МВД, правоохранители превышали свои должностные полномочия, получали взятки и занимались преступным бездействием, за деньги закрывая глаза на противоправные поступки.

Так, один из задержанных подкинул в лодку на автомобильном прицепе, обнаруженную им на берегу Балтийского моря, 340 грамм янтаря, чтобы привлечь владельца плавсредства к административной ответственности за самовольную добычу янтаря.

После этого в отношении мужчины составили протокол, а автомобиль, прицеп и лодка были изъяты

"Все трое обвиняемых вступили между собой в преступный сговор, направленный на завладение изъятой у жителя Светлогорска моторной лодкой взамен на непривлечение его к административной ответственности", – отметили в Следкоме.

Впоследствии владелец лодки отдал стражам порядка рукописную доверенность на свое имущество, оформленную на третье лицо.

Кроме того обвиняемые дважды получали по 40 тысяч рублей за предоставление возможности незаконной добычи янтаря в морской акватории. Следователи считают, что полицейские планировали перевести эту статью криминальных доходов, пополнявшую их бюджеты, в категорию постоянных.

В СКР подчеркнули, что задержанные отказались давать показания и не признали свою вину.