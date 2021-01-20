В Калининграде обнаружили крупную подпольную нарколабораторию

Запрещенные вещества производили в одном из гаражных обществ на территории Ленинградского района города Калининграда. Проведенные правоохранителями проверочные закупки показали, что речь идет о сбыте наркотиков в крупном размере.

К операции помимо наркополицейских были привлечены пограничники и спецназ. При обыске у задержанных участников преступной группы и в подпольной лаборатории было изъято более 200 грамм психотропного вещества амфетамин, необходимые для его производства составляющие в особо крупном размере и лабораторное оборудование.

По информации пресс-службы УМВД России по Калининградской области, организатором противозаконного бизнеса являлся несудимый 41-летний житель Калининграда. К производству и сбыту запрещенных веществ он привлек еще пятерых жителей региона в возрасте от 27 до 33 лет. Злоумышленники были давно знакомы. Сбыт запрещенных веществ являлся для них единственным источником дохода на протяжении нескольких лет.

Региональные следственные органы возбудили в отношении подозреваемых два уголовных дела. Организатора преступной группы и двоих его подельников взяли под стражу. Остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.