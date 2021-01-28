В Ленинградской области полиция накрыла нарколабораторию

В Кировском районе Ленинградской области правоохранительные органы обнаружили целую нарколабораторию, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

В ходе спецоперации, проведённой в посёлке Павлово, выяснилось, что в обычном жилом доме идёт производство сразу двух запрещённых в России веществ: мефедрона и амфетамина.

Во время обыска полицией были изъяты уже готовые наркотические смеси, а также химические реактивы и специальное оборудование, необходимое для изготовления веществ. Как отметили полицейские, в одной из комнат жилого помещения они обнаружили склад с уже готовой и расфасованной продукцией. В доме в момент прихода провоохранителей было двое мужчин. Позже выяснилось, что оба ранее привлекались к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Против них возбуждено уголовное дело.