Шахматы. Непомнящий и Грищук сыграли вничью на турнире претендентов

Российские гроссмейстеры Ян Непомнящий и Александр Грищук завершили ничьей очную партию девятого тура турнира претендентов. Турнир возобновился в Екатеринбурге после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Российские шахматисты не выявили победителя. Непомнящий играл черными фигурами, Грищук – белыми. Еще один россиянин Кирилл Алексеенко сыграет свою партию девятого тура с американцем Фабиано Каруаной позже.

В еще одной партии турнир Аниш Гири из Нидерландов белыми фигурами обыграл китайца Ван Хао.

Напомним, что турнир был прерван весной 2020-го года. Второй круг соревнований завершится 27-го апреля 2021-го года.