Алексеенко победил Грищука на шахматном турнире претендентов

В Екатеринбурге возобновился шахматный турнир претендентов. В восьмом туре российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко взял верх над соотечественником Александром Грищуком. Он играл белыми фигурами. Победа была одержана на 74-м ходу.

Еще один представитель России Ян Непомянщий разошелся миром с Анишом Гири из Нидерландов. В остальных партиях восьмого тура француз Максим Вашье-Лаграв уступил американцу Фабиано Каруане, а два китайских гроссмейстера Ван Хао и Динь Лижэнь не смогли выявить победителя.

Напомним, что турнир претендентов был приостановлен весной 2021 года из-за пандемии коронавируса. После восьми туров лидером соревнования является Непомнящий, набравший пять очков. Следом за ним расположились Каруана, Вашье-Лаграв (по 4,5), Гири (4), Ван Хао (4), Алексеенко (3,5), Грищук (3,5) и Дин Лижэнь (3).