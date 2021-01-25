Шахматы. Есипенко обыграл чемпионка мира Карлсена

Молодой российский гроссмейстер Андрей Есипенко сотворил громкую сенсацию на крупном шахматном турнире в голландском Вейк-ан-Зее. 18-летний шахматист в восьмом туре играл с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и победил, играя белыми фигурами.

Следует напомнить, что Карлсен в классические шахматы проигрывает крайне редко. За последние два года он уступил лишь однажды – в октябре 2020-го поляку Яну-Кшиштофу Дуде. И вот второе поражение за столь долгий срок нанес норвежцу молодой россиянин.

В восьмом туре в Вейк-ан-Зее была еще одна результативная партия: индус Пентала Харикришна проиграл иранцу Алирезе Фирудже. Остальные встречи завершились вничью. Фируджа, который на старте состязаний уступил Карлсену, стал единоличным лидером Tata Steel Chess, у него 5,5 очков.

Есипенко идет в группе преследования вместе с американцем Фабиано Каруаной и двумя голландцами – Анишем Гири и Йорденом ван Форестом. У них по 5 очков. Далее в таблице стоит швед Нильс Гранделиус (4,5 балла), Карлсен и Харикришна (по 4). На турнире должны пройти еще 5 туров.