Андрей Есипенко: не сразу поверил, что победил Карлсена

На крупном шахматном турнире в голландском Вейк-ан-Зее автором главной сенсации стал 18-летний россиянин Андрей Есипенко. Молодой гроссмейстер выиграл у чемпиона мира Магнуса Карлсена. Это всего второе поражение норвежца за последние 2,5 года.

В интервью телеканалу "Россия 24" Андрей рассказал, что чувствовал, когда побеждал лучшего шахматиста планеты последних лет: "Честно говоря, это неожиданная победа. Не ожидал, что получится выиграть у Карлсена. Он – легенда. Я изучал его партии, как и многие другие".

По словам Есипенко, в партии с чемпионов все получилось для него удачно с самого дебюта: "Магнус решил сыграть очень сложный вариант. Ему сильно не повезло, что я к нему был готов. Именно этот дебютный вариант я помнил".

"Мне показалось, что он немножко занервничал, – сказал молодой россиянин. – Потом Карлсен совершил ошибку. А я сначала не мог поверить в победу – это были какие-то особенные ощущения. Я пришел в гостиничный номер и не верил, что это реально произошло".

А ведь перед стартом турнира в Нидерландах даже само участие в состязании с сильнейшими гроссмейстерами мира было для Есипенко приятным сюрпризом: "Я получил по почте приглашение сыграть в турнире. И, честно, не мог поверить, что меня пригласят на турнир, где будут все сильнейшие игроки".

"Перед стартом я рассчитывал просто сыграть в хорошие шахматы, – признается Андрей. – Показать, что неплохо играю. Но после победы над Карлсеном почувствовал, что могу даже побороться за первое место. Правда, затем я проиграл необязательную партию Арьяну Тари. Поэтому есть некоторая горечь, что не получилось стать первым".