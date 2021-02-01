Шахматы. Андрей Есипенко в призерах турнира в Вейк-ан-Зее

Завершился первый за последнее время очный шахматный турнир Tata Steel Chess в голландскм Вейк-ан-Зее. В нем принимал участие чемпион мира Магнус Карлсен. Норвежец потерпел в Нидерландах второе поражение за два года – от россиянина Андрея Есипенко. Есипенко – третий, Карлсен – шестой.

Наш молодой шахматист начал состязания с шести ничьих, но затем проявил себя во всей красе: Есипенко одержал четыре победы, в том числе над действующим чемпионом мира, и одну партию проиграл. Его результат – 8 очков из 13-ти, дал ему в итоге 3-е место, хотя оно досталось Андрею по дополнительным показателям.

Одинаковый с Есипенко результат показали иранец Алиреза Фируджа и американец Фабиано Каруана. Выше этой тройки расположились два голландца – Йордан ван Форест и Аниш Гири (по 8,5 очков), которые и поделили первые два места. Карслен (7,5 очков) – на 6-м месте, индус Пентала Харикришна (6,5) – на 7-м.