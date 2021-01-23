Турнир в Вейк-ан-Зее. Есипенко снова сыграл вничью

В нидерландском Вейк-ан-Зее проходит традиционный шахматный турнир, в котором принимают участие несколько ведущих гроссмейстеров планеты во главе с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Россию представляет молодой шахматист Андрей Есипенко.

В шестом туре Андрей в шестой раз подписал мирный договор – на сей раз с хозяином турнира Анишем Гири. Только две встречи стали результативными: Йорден ван Форест (Нидерланды) переиграл испанца Давида Гихарро, а иранец Алиреза Фируджа – Александра Донченко из Германии. Вничью сыграл и Карлсен – с поляком Яном-Кшиштофом Дудой.

Лидирует в соревновании швед Нильс Гранделиус, ку которого 4 очка. По 3,5 набрали Карлсен, Гири, Фируджа, ван Форест, американец Фабиано Каруана и индус Пентала Харикришна. Есипенко имеет 3 очка.