Турнир в Вейк-ан-Зее. Есипенко в пятый раз сыграл вничью

Среди 14 участников крупного шахматного турнира Tata Steel Chess в голландском городке Вейк-ан-Зее чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и молодой российский гроссмейстер Андрей Есипенко. В 5-м туре наш шахматист поделил очки с американцем Фабиано Каруаной.

Каруана вместе с Карлсеном, хозяином состязаний Анишем Гири, французом Максимом Вашье-Лагравом и иранцем Алирезой Фируджей составляет группу "бумажных фаворитов". Впрочем, пока двое последних не вполне оправдывают надежд. Фируджа на старте проиграл чемпиону мира, а Вашье-Лаграв в 5-м туре уступил шведу Нильсу Ганделиусу.

Гранделиус после этого успеха стал единоличным лидером турнира, набрав 3,5 очка. Его преследуют Карлсен, Гири, Каруана и индус Пентала Харикришна – у всех по 3 турнирных балла. Есипенко, на счету которого пять ничейных матчей, входит в группу шахматистов, которые имеют по 2,5 очка.