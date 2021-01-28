Турнир в Вейк-ан-Зее: Есипенко переиграл Гихарро

На крупном шахматном турнире Tata Steel Chess в голландском Вейк-ан-Зее, в котором принимает участие и чемпион мира Магнус Карлсен, в число лидеров входит россиянин Андрей Есипенко, который после победы над норвежским обладателем всепланетного титула выиграл и у испанца Давида Гихарро.

В очередном, 10-м туре турнира состоялись три результативные партии: кроме Есипенко, победы одержали голландец Аниш Гири (над поляком Радиславом Войташеком) и француз Максим Вашье-Лаграв (над русским немцем Александром Донченко). Остальные встречи завершились вничью.

Гири после этого успеха стал единоличным лидером Tata Steel Chess, набрав 7 очков. Есипенко делит 2-4-е места с американцем Фабиано Каруаной и иранцем Алирезой Фируджей – по 6,5 очков. Йорден ван Форест из Нидерландов (6 очков) – идет пятым, Карслен (5,5) – шестой.