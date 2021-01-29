Есипенко в Вейк-ан-Зее: выиграл у норвежца, проиграл норвежцу

Крупный шахматный турнир Tata Steel Chess, в котором принимает участие чемпион мира Магнус Карлсен, вышел на финишную прямую в голландском Вейк-ан-Зее. Норвежца обыграл россиянин Андрей Есипенко, который в 11-м туре проиграл другому скандинаву – Арьяну Тари.

Есипенко в двух турах перед перерывом одержал две победы и поднялся в тройку лучших, но сразу после дня отдыха он не смог противостоять молодому гроссмейстеру из Норвегии Тари. И сразу шансы на общий успех у россиянина несколько упали.

Тем не менее, Есипенко пока сохраняет место в группе преследования лидера: им является хозяин турнира Аниш Гири, у которого 7,5 очков. У американца Фабиано Каруаны, иранца Алирезы Фируджи и еще одного голландца Йордена ван Фореста по 7 очков. 6,5 баллов у российского гроссмейстера, 6 турнирных очков у чемпиона мира Карлсена. Пожалуй, только эти шестеро могут в последних двух турах претендовать на призовые места.