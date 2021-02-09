Новая звезда в мире шахмат – 18-летний россиянин Андрей Есипенко

В Ростовском государственном экономического университете прошло чествование Андрея Есипенко. 18-летний гроссмейстер занял третье место на престижном турнире в Нидерландах, на котором обыграл Магнуса Карлсена. За победу над действующим чемпионом мира Есипенко подарили однокомнатную квартиру в Ростове на Дону. В интервью телеканалу "Россия 24" Андрей Есипенко рассказал о победе над норвежцем, о роли Анатолия Карпова в его становлении, как шахматиста и о сериале "Ход Королевы".

Андрей Есипенко в свои 18 лет считается восходящей звездой мировых шахмат. На престижном турнире в голландском Вейк-ан-Зее занял третье место. В компании 14 лучших гроссмейстеров мира, среди которых действующий чемпион мира Магнус Карлсен, уроженец Новочеркасска не растерялся. Спустя неделю признается: мог рассчитывать на победу, хотя изначально ехал просто показать хорошие шахматы.

Победа в партии над Магнусом Карлсеном – пока главная победа в карьере Есипенко. Молодой гроссмейстер попал в символический клуб шахматистов, которые обыгрывали действующих чемпионов мира. Против россиянина норвежец признал поражение после 32-го хода. В классических шахматах беспроигрышная серия Карлсена длилась 125 партий.

Карьера Андрея Есипенко идет стремительно вверх. В августе в составе сборной России выиграл золото шахматной онлайн-олимпиады, только что занял третье место в Вейк-ан-Зее. Формат турниров совсем разный, но пока это главные успехи в карьере.

То, что шахматы в последнее время вновь стали суперпопулярны, Андрей Есипенко напрямую связывает с поп-культурой. Сериал "Ход Королевы" побил в 2020 году все мировые рейтинги. В сериале показаны шахматы ХХ века, с напечатанными партиями в газетах, запечатанными ходами и анализом партий без компьютеров. Окунуться в ту атмосферу – теперь уже несбыточное желание современных гроссмейстеров.

Полную версию интервью с Андреем Есипенко смотрите на телеканале "Россия 24" 9 февраля после полудня.