Нужна помощь: Степе Сухову требуется обследование в Германии

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Сегодня мы рассказываем о пятилетнем Степе Сухове из Самары.

С трех лет Степа теряет зрение. Сначала помогали назначенные самарскими врачами гормоны, но сейчас уже и они не могут остановить процесс. Мама возила Степу к врачам в Москву и Санкт-Петербург. Точный диагноз поставить не может никто. А без лечения мальчику грозит полная слепота. Родители стали искать врачей за границей. Нашли в Германии клинику, где готовы обследовать Степу и назначить лечение. Но денег на оплату счета у семьи нет.

Из письма Елены Суховой, мамы Степы: "До трех лет Степа рос здоровым ребенком, но за один день все изменилось. У сына появился тремор конечностей, речь стала смазанной, глаза начали косить в разные стороны. На скорой Степу доставили в инфекционную больницу. Там начали гормональную терапию, сын пошел на поправку. Но после отмены гормонов зрение стало резко снижаться. Степу снова положили в больницу и возобновили лечение, зрение вскоре вернулось. Но когда нас выписали, все повторилось. И вот уже более двух лет сын вынужден постоянно принимать гормоны. Степу обследовали лучшие специалисты Самары, Санкт-Петербурга и Москвы, но никто не может поставить точный диагноз. Врачи не назначают никакого лечения, кроме гормональной терапии. Но и она уже перестает действовать, Степа продолжает терять зрение. Недавно мы нашли клинику в Германии, которая специализируется на подобных случаях. Степу готовы взять на обследование, чтобы наконец поставить диагноз и подобрать терапию. Но собственных средств на оплату лечения у нас нет. В семье работаю только я, муж дома с больным ребенком. Помогите, пожалуйста!"

Главный врач Центра нейропедиатрии, неврологии развития и социальной педиатрии Клиники для детей и подростков Даттельна Кевин Ростази (Германия): "Мы предполагаем, что Степа страдает от нейромиелита зрительного нерва. Данный диагноз предварительный и требует проведения глубокой специальной диагностики с целью подбора целевой терапии для предотвращения развития полной слепоты".

Стоимость обследования в Клинике для детей и подростков Даттельна (Германия) 820 640 руб.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (820 640 руб.) собрана. Всего собрано 820 800 руб. Мама Степы благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".

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