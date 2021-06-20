Орудуют клещи: Мясников и Агапкин – о том, как защитить себя

Александр Мясников и Сергей Агапкин призывают со всей серьезностью отнестись к опасности, которая с каждым годом становится все страшнее и реальней – энцефалитные клещи. Эту проблему эксперты программы "О самом главном" обсуждали не один раз в эфире телеканала "Россия 1". Год от года СМИ описывают мрачные последствия, с которыми сталкиваются россияне при укусе этих членистоногих из класса паукообразных, но число пострадавших растет, а жители всех без исключения российских регионов продолжают жаловаться на нашествие клещей. Как защитить себя и своих близких? Какие необходимые правила при посещении леса должен знать каждый? Что делать в первую очередь при укусе клеща? Как правильно вытащить клеща из места укуса? И почему осенние клещи не менее опасны, чем их весенние сородичи? Об этом вы узнаете в нашей статье. Александр Мясников и Сергей Агапкин отвечают на самые популярные вопросы.

На что обратить внимание в первую очередь?

За прошлый год в России было зарегистрировано свыше 500 тысяч укусов клещей. По словам Сергея Агапкина, эти цифры будут только расти. Он ответил на вопрос, опасен ли для человека укус клеща, если тот еще не успел присосаться. По его словам, если насекомое просто ползет по коже, то оно еще не успело укусить. В отличие от комаров, клещ прокусывает кожу и закрепляется на ней. А когда насыщается, то уже никуда не ползет и просто отпадает.

Если клещ все-таки укусил, то необходимо извлечь его, поместить в пробирку и сдать в лабораторию, где его исследуют на боррелиоз и клещевой энцефалит. И если будет обнаружено, что клещ был зараженным, то человеку назначат специальное лечение.

Агапкин отметил, что в Подмосковье распространены случаи укусов зараженными клещами – преимущественно боррелиозом. Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) – это опасное инфекционное заболевание с очень тяжелыми последствиями. Поражаются кожа, головной мозг, сердце и суставы.

Какие болезни переносят клещи. Симптомы заболеваний

Одно насекомое может переносить сразу три опаснейших инфекции: боррелиоз, или болезнь Лайма, эрлихиоз и энцефалит. Первые две столь же опасны, как и энцефалит. Они могут приводить к парализации, и вакцины от них нет. Главное коварство клещевых инфекций в том, что первые признаки заболевания проявляются не сразу и не у всех. Инкубационный период может продолжаться до 30 дней. К тому же бывает сложно понять, что причина недомогания – именно укус клеща, а не ОРВИ или COVID-19. Среди симптомов эксперты программы "О самом главном" выделили головную боль, ломоту в теле, судороги, повышенную температура. Они характерны и для других инфекций. Понять, что речь идет о боррелиозе, можно только благодаря анализам.

По мнению доктора Александра Мясникова, последствия укуса клеща могут проявиться даже зимой. По статистике, у каждого пятого пациента могут оставаться последствия укуса. "Часто приходят пациенты с жалобами на боль в суставах и аритмию. Начинаешь копаться и выясняется, что летом был укус клеща", – отметил специалист.

Как достать клеща самостоятельно

Как правильно удалить клеща из места укуса? Доктор Мясников объяснил последовательность действий при столкновении с опасным членистоногим. По мнению многих зрителей, клеща необходимо смазать маслом, чтобы он задохнулся и выполз самостоятельно. Однако медик возражает против подобных действий: клещ не может задохнуться, ведь он дышит поверхностью кожи. По его словам, желательно, чтобы насекомое извлекал специалист, но все же стоит попытаться сделать это самостоятельно. Для этого необходимо правильно захватить клеща и вывернуть. Если под кожей останутся голова и лапки, эпидермис может сам вытолкнуть их со временем, однако в этом случае есть опасность нагноения.

Что делать дальше?

После извлечения клеща эксперты советуют завернуть его в платочек или положить в банку, коробку и отвезти на экспертизу в центр, где проводят исследования на наличие возбудителей. Потому что только специалисты могут сказать, заражен он каким-либо вирусом или нет. Если обнаружат вирус, нужно обязательно обратиться к инфекционистам за лечением. Если же поблизости нет лабораторий, то стоит наблюдать за местом укуса 2-3 недели. При появлении любого из выше перечисленных симптомов немедленно отправляйтесь к врачу. Как известно, последствия заражения вирусами от клеща могут оказаться очень тяжелыми, причем как для женщин, так и для мужчин.

Необходимые правила при посещении леса, которые должен знать каждый

Александр Мясников обозначил простые, но важные правила, которые необходимо выполнять, чтобы избежать нападения клещей. Врач призывают не забывать о мерах предосторожности и защиты от клещей. Главное – одеваться правильно.

Собираясь в лес, необходимо надеть головной убор, запястья плотно обхватить манжетами, рубашку заправить в брюки, брюки заправить в носки или сапоги, обязательно закрыть шею.

Одежду и открытые участки тела обработать противоклещевыми препаратами в соответствии с инструкцией.

Во время прогулки не забывать осматривать себя и своих спутников, вернувшись домой, тщательно проверить одежду и все тело (особенно внимательно область шеи, за ушами и пах).

Не рекомендуется лишний раз садиться и ложиться на траву.

После выгула домашних животных осматривать их на наличие клещей.

Мясников рассказал об амнезии после укуса клеща

"Не будьте легкомысленными", – призывает Александр Мясников. В рамках своей авторской программы "Доктор Мясников" он вспомнил о печальных последствиях укуса энцефалитного клеща.

"Один укус клеща может лишить человека памяти, лишить возможности нормально есть, привести к параличу, – напомнил эксперт. – Я никогда не забуду консилиум, на который привели молодого пациента из Сибири. Он чистил лес на бульдозере, заранее не сделав прививку. Его укусил клещ, развился энцефалит, который привел к потере памяти. Молодой, здоровый мужик, он забыл все, что было. Он помнит себя только что пришедшим из армии, не узнает жену. После того, что я видел, я буду прививаться".

Лекарства не существует – только прививка

Первое, что нужно помнить, – лекарства от энцефалита не существует, только прививка. Кстати, сам Мясников прививается каждый год. Чтобы подтвердить значимость своих слов, Мясников сделал себе прививку от клещевого энцефалита прямо в студии программы "О самом главном". "От коронавируса я привит, от столбняка я привит, от пневмококка я тоже привит. И вот каждый год делаю себе прививку от клещевого энцефалита. Скоро поеду в Сибирь. А там без этой прививки никуда. И вам рекомендую", – уточнил Мясников.

Защита от энцефалита – это три прививки, сделанные в течение одного месяца. Иммунитет сохраняется от трех до пяти лет в зависимости от особенностей организма. Сейчас в середине июня – самое время начать цикл вакцинации. Пик активности клещей ожидают в сентябре, а привика защищает в 95% случаев.

Осень – вторая волна клещей

Осенью россияне рискуют столкнуться со второй волной активизации клещей. Врачи предупреждают, что в это время года они будут ничуть не менее опасны, чем весной – ведь они переносят одинаковые заболевания. Сезон активности клещей длится, как правило, до октября. Окончательно активность клещей прекращается с наступлением заморозков. "Будьте бдительны!" – призывают эксперты программы "О самом главном". А способы защиты от вредных насекомых в любой сезон – это вакцинация и правильная одежда для прогулок.

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