Ковидные ограничения: Бурятия, Мурманск и Хабаровск пошли по стопам Москвы

По примеру Москвы антикоронавирусные ограничения ужесточили еще три российских региона. Это Бурятия, Хабаровский край и Мурманская область. В Бурятии закрывают скверы, парки и другие общественные зоны. Хабаровск рекомендовал работодателям перевести на удаленку людей старше 65 лет, а также беременных. В Мурманской области также на дистанционную работу переводится треть работников госучреждений, а также введен запрет на работу общепита по ночам. Министр российского образования Сергей Кравцов отдал решение о проведении выпускных в школах на откуп регионам.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отметил, что COVID-19 "имеет коварную историю", а москвичи расслабились. Он отметил, что в Москве отмечается подъем и взрывной рост заболеваемости, и призвал москвичей не подвергать себя смертельной опасности. Поступление тяжело больных в стационары, по словам столичного градоначальника, увеличился на 70% за неделю. Ситуация, по оценке мэра, практически достигла декабрьских пиковых значений. При этом Сергей Собянин подчеркнул, что доля привившихся от коронавируса в Москве меньше, чем в любом другом городе Европы. Поэтому в Москве выделяется еще 4 тысячи коек на прием заболевших COVID-19, сообщает РИА Новости. На борьбу с пандемией с 15 июня переведена Филатовская больница №15.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский добавил, что законопроект о включении вакцины от коронавируса в календарь прививок снят с рассмотрения Думы, несмотря на прохождение первого чтения. Он пояснил, что включение вакцины в прививочный календарь вызывает у граждан опасение об обязательности прививки, несмотря на многочисленные заявления о добровольном характере вакцинации.

Сам мэр Москвы заявил, что повторно привился от коронавируса, поскольку у него после первой прививки уже снизился уровень антител. А вот пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков пока вакцинироваться не собирается: после перенесенного COVID-19 у него сохраняется высокий титр антител и Т-клеточный иммунитет.