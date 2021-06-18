На "Смотрим" – прямая трансляция матча Венгрия – Франция

19 июня на стадионе "Ференц Пушкаш" в Будапеште пройдет матч между венграми и французами в рамках чемпионата Европы по футболу. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на платформе "Смотрим". Эфир начнется в 15:45 по московскому времени с предматчевого обсуждения от известных спортивных экспертов.

Начало игры – в 15:50. Комментировать будут Николай Саприн и Виталий Павлов. После завершения матча зрителей платформы "Смотрим" ждет разбор встречи стран-участниц.

Ранее команда Венгрии выходила на стадион "Ференц Пушкаш" в матче со сборной Португалии. Венгры долгое время сдерживали атаки португальцев, но в концовке пропустили три мяча. 3:0 – игра завершилась победой Португалии. 16 июня на стадионе в Мюнхене состоялся матч Франция – Германия. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу французов. Удастся ли венгерской сборной сдать новый "экзамен на выживание"? Узнаем совсем скоро.

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