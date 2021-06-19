ЛДПР определилась с кандидатом в губернаторы Хабаровского края

На внеочередной конференции регионального отделения Либерально-демократической партии России (ЛДПР) кандидатом в губернаторы Хабаровского края выдвинут нынешний врио главы региона Михаил Дегтярев. Голосование по кандидатуре прошло единогласно (33 голоса).

"Я не подведу", — сказал Дегтярев после оглашения итогов голосования и пообещал "сделать все", чтобы выборы прошли законно, легитимно и прозрачно, цитирует кандидата ТАСС.

Дегтярев возглавил Хабаровский край после скандальной отставки губернатора Сергея Фургала (также члена ЛДПР). Врио главы региона был назначен Дегтярев, возглавлявший до этого комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Ранее с кандидатами в губернаторы Хабаровского края определились КПРФ (их кандидат — первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФ Петр Перевезенцев), партия "Зеленые" (предприниматель Микаель Багдасарян), Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (председатель правления регионального отделения партии Владимир Парфенов) и "Справедливая Россия – за правду" (телеведущая Марина Ким).

Досрочные выборы губернатора региона пройдут в Единый день голосования 19 сентября.