Поддельные тесты и сертификаты: задержаны четверо

В Петербурге обезвредили торговцев поддельными тестами на коронавирус COVID-19 и сертификатами о вакцинации. После проверочных закупок задержаны четыре человека.

Задержанные – водитель машины, в багажнике которой обнаружили бланки и печати медорганизаций, а также трое курьеров, передает телеканал "Россия 24". Как правило, фальшивки заказывали через Интернет, после чего назначалась встреча для совершения сделки.

В среднем за свои услуги злоумышленники просили около двух с половиной тысяч рублей. Только за два дня полиция выявила пять случаев продажи подделок.