"Чумные доктора" внедряют зараженных в здоровые компании

Сразу две столицы – Москву и Санкт-Петербург – наводнили "чумные доктора". Вот только они не лечат опасную напасть, а помогают коронавирусу атаковать людей. Горе-эскулапы внедряют больных в здоровые компании. И делают это, продавая липовые сертификаты о вакцинации и отрицательные тесты на ковид.

Наступившее лето, похоже, пройдет под знаком борьбы с липовыми борцами с коронавирусом. Да – оказывается, есть и такие. Победить их помогают уже не врачи, а полицейские. Носителям этой болезни выписывают протокол вместо рецепта и назначают лечение в виде уголовной ответственности. Выздоровление – 100-процентное. Есть лишь один побочный эффект – судимость, с которой уже никакие пилюли не справятся.

Речь о торговцах всевозможными медицинскими справками. Фальшивки штампуют в подпольных типографиях, заказывают по Интернету и доставляют курьерами. И если раньше в ходу у аферистов были бланки об отрицательных тестах на коронавирус, то теперь в цене сертификаты о вакцинации. Либо о медотводе от вакцинации.

"Люди, которые покупают поддельные сертификаты, рискуют тем, что могут заболеть, привести к заражению своих родных и близких, стать источником массового заражения", – говорит заместитель главного врача по медицинской части поликлиники №5 города Москвы Елена Гринько.

То есть, прививка как бы есть, но ее все же нет. На руках лишь бумажка, не имеющая медицинской силы. Зато юридической – хоть отбавляй! Только в Москве полицейские возбудили 24 уголовных дела о подделке документов и мошенничестве.

Не отстает и культурная столица. Всего за пару дней оперативники Санкт-Петербурга задержали пятерых разносчиков этой бумажной заразы. В их рюкзаках – по несколько конвертов с липовыми бланками. Цена каждого – 2-2,5 тысячи рублей.

И ноу-хау петербуржских аферистов. Вы наверняка слышали о передвижных пунктах вакцинации. Так вот: местные деятели пошли дальше и запустили мобильный пункт антивакцинированных. Эдакая автолавка – любые медицинские бланки с любыми печатями.

Этот "Лексус" оперативники остановили на окраине Петербурга. По данным полицейских, водитель, он же продавец, он же липовый врач, едва ли не на ходу выписывал всем желающим нужные бумажки. Кому – об отсутствии в организме коронавируса, кому – о присутствии в нем вакцины.

В одном чемоданчике справки и наклейки с голограммами, в другом – всевозможные печати: набор мнимого борца с коронавирусом. Согласитесь, вряд ли этот человек на "Лексусе" вез кипу справок в Москву в надежде выиграть "Рено Логан" как самый вакцинированный житель страны. Такого количества фальшивок ему теперь наверняка хватит для обвинения в подделке документов.

Кстати, наказание грозит и пациентам этого мнимого доктора. Они-то думали: "Ну, подумаешь, укол. Заплатил и – пошел". Ан нет: покупателям липовых бумаг светит до двух лет лишения свободы за оборот поддельных документов.

А проверить все эти справки и сертификаты несложно – на сайте госуслуг или в клинике, печать которой стоит на бланке. Такая нервотрепка сил точно не прибавит. Не зря ведь говорят: здоровье не купишь.

Судя по всему, теперь верить этим справкам и сертификатам никто не будет. Бланки, как минимум, проверит работодатель. Так что проще пройти вакцинацию, чем потерять работу, репутацию, а то и свободу.