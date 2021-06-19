Появились подробности аварийной посадки самолета в Кузбассе

Стали известны подробности аварийной посадки двухмоторного самолета Л-410 на аэродроме Танай. Расследованием инцидента займется военная прокуратура. Установлено, что борт принадлежал ДОСААФ. В момент происшествия на нем находились 15 спортсменов-парашютистов, готовившихся к прыжку, и двое членов экипажа, сообщает ГТРК "Кузбасс", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

По предварительной информации, погибли четыре человека. Еще четверо – в тяжелом состоянии. Они доставлены в Центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. Как сообщил один из пилотов, один из двигателей отказал при посадке, в результате самолет столкнулся с лесным массивом.