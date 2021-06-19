ЧП в Кузбассе: полеты L-410 приостановлены

Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено в Следственном комитете, об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Сейчас на аэродром Танай в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области, где потерпел крушение самолет L-410, выдвинулись следователи и криминалисты центрального аппарата Следкома, ход расследования поставлен на контроль руководства СКР.

Помимо этого к месту ЧП выдвинулись работники военной прокуратуры и военные следователи, которым, по некоторым сведениям, и передадут дело. Также будет работать комиссия из ДОСААФ – этой организации использовался упавший L-410.

По последней информации, на борту воздушного судна, разбившегося утром в субботу, 19 июня, были мужчины-парашютисты и члены экипажа – 17 спортсменов и два летчика.

Жертвами ЧП стали четыре человека, в том числе – пилоты, инструктор и парашютист, еще 15 – получили травмы, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает "Интерфакс", во время полета командир воздушного судна доложил о неисправности одного из двигателей, и летчики попытались вернуться на аэродром, однако во время разворота самолет задел крылом верхушки деревьев, после чего столкнулся с землей.

Председатель ДОСААФ России Александр Колмаков принял решение о временной приостановке полетов самолетов L-410, аналогичных тому, что разбился субботним утром. В день трагедии борт совершал уже четвертый вылет.