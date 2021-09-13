Крушение в Иркутской области: перед вылетом самолет прошел ТО

Одна из сопок в районе реки Киренга Иркутской области. Густая лесистая таежная местность. Районный аэропорт Казчинское в 4 километрах от этого места. Как раз за горой. На склоне – коридор шириной в 20 метров из поваленных деревьев. Судя по тому, как были срезаны древесные стволы корпусом самолета, пассажирский L-410 не падал, а вероятнее всего, летел по прямой.

На первых кадрах, снятых поздней ночью следственной группой, заметны сильные порывы ветра и уже рассеивающийся туман. Именно густая облачность, по словам очевидцев, и помешала экипажу совершить в темноте правильный расчет посадки на аэродром после второго круга. Кадры, снятые с рассветом, демонстрируют полное разрушение самолета.

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил для наиболее полного расследования передать уголовное дело по факту этого авиапроисшествия в Главное следственное управление.

"Пассажирский самолет L-410 авиакомпании "Аэросервис" следовал из Иркутска в аэропорт села Казачинское. На его борту находились 2 члена экипажа и 14 пассажиров", – говорит Светлана Петренко, руководитель управления взаимодействия со СМИ СК России.

В аэропорту Иркутска изъята полетная документация, образцы топлива и технических жидкостей. Назначены химическая и медицинская судебные экспертизы. Продолжаются допросы лиц, ответственных за организацию и проведение полета, а также эксплуатацию самолета.

Ситуация сейчас квалифицируется как совершение экипажем жесткой посадки. Так как большая часть находившихся на борту – 12 человек – выжили, хотя и пострадали практически все. Большинство были зажаты обломками самолета. Их спускали с горы к бригадам скорой помощи спасатели МЧС.

"Наложился, конечно, сильнейший стресс. Поэтому они приходят в себя достаточно медленно на сегодня. Потому, что это все происходило ночью — эвакуация. В тумане, на лодках. Поэтому люди, конечно, подавлены", – говорит Яков Сандаков, министр здравоохранения Иркутской области.

В тяжелом состоянии сейчас четверо. Одну пациентку с черепно-мозговой травмой пришлось срочно оперировать на месте – в районной больнице прилетевшим из Иркутска специалистам областного центра медицины катастроф. При этом экипаж санитарной авиации посадил вертолет у местной автотрассы утром в условиях такого же густого тумана, что был и в момент ночного крушения самолета.

"Где повыше бугорок, на площадку 10 на 10 метров всего. Немножко тоже пострессовали, но, к счастью, все нормально. И затем уже сразу нас забрали и в больницу работать", – говорит Виктор Бучинский, директор ГБУЗ "Иркутский областной центр медицины катастроф".

Одну пациентку уже выписали домой. Еще 8 человек остаются в клинике поселка Магистральный. А троих, самых тяжелых, перевезли в Иркутск.

Предстоящая среда, 15 сентября, в Иркутской области уже объявлена днем траура. Погибли трое пассажиров и управлявший самолетом командир экипажа. Для расследования важно, что выжил второй пилот. Но пока, по данным медиков, он находится в шоковом состоянии. Однако из того малого, что член экипажа якобы успел сообщить, следует, что во время захода на второй круг была взята слишком низкая высота.

Восстановить во всех подробностях картину произошедшего экспертам помогут черные ящики. Их уже нашли. В конструкции L-410 два таких самописца. Следственный комитет сейчас в качестве основных версий рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования. Руководство авиакомпании, эксплуатировавшей этот самолет, пока воздерживается от комментариев. Единственное, что было заявлено на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям – это то, что пострадавшие получат от владельца самолета по 100 тысяч рублей помимо страховых выплат.

"Все, будем помогать. Вот, я не знаю, что еще сказать", – очень краток Андрей Богданов, генеральный директор авиакомпаний "СиЛА" и "Аэросервис".

За последние два месяца это уже второе ЧП с самолетами авиакомпании "СиЛА". А вот у модели типа L-410 – уже восьмое крушение за 30 лет ее эксплуатации в России. Такой же двухмоторный самолет, предназначенный для региональных воздушных линий, буквально недавно, в середине июня, разбился на аэродроме в Кемеровской области. Тот борт использовали для тренировочных полетов парашютистов. Из 17 спортсменов и двух членов экипажа тогда погибло 5 человек. Причиной падения стал отказ двигателей. Этот борт, врезавшийся в сопку в ночь на понедельник в Иркутской области, вроде бы был новым. Якобы выпушен всего 7 лет назад. И пока авиакомпания настаивает, перед вылетом самолет прошел технический осмотр.