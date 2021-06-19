Известный кемеровский бизнесмен и депутат пережили крушение самолета

Совладелец угольного разреза "Кузнецкий Южный" Тимур Франк пережил крушение самолета L-410 в Кемеровской области, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источник.

По данным агентства, бизнесмен доставлен в больницу в Ленинске-Кузнецком с многочисленными травмами, его состояние оценивается как тяжелое.

Кроме того, на борту воздушного судна, разбившегося около аэродрома Танай утром в субботу, находился депутат совета депутатов Чистоозерного района Новосибирской области Александр Фрилинг.

Как уточняет РИА Новости, он оказался в лечебном учреждении с переломом ноги. Отмечается, что Фрилинг является заядлым парашютистом и недавно восстановился после травмы, полученной во время очередного прыжка.

Напомним, что L-410 ДОСААФ России, на борту которого находились 19 человек, обеспечивал занятия парашютистов, роковой вылет был четвертым за день.

По предварительной информации, причиной ЧП стал отказ двигателя, после чего командир воздушного судна принял решение о возврате на аэродром, однако во время разворота самолет зацепил крылом дерево и столкнулся с землей.

Жертвами трагедии стали четыре человека, в том числе – оба пилота. Также погиб инструктор и один из спортсменов, еще 15 пострадавших получили повреждения различной степени тяжести.

Руководство ДОСААФ временно приостановило полеты самолетов этого типа, начато разбирательство с участием представителей сразу нескольких ведомств.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, на помощь местным коллегам выдвинулась группа следователей и экспертов из центрального аппарата Следкома.