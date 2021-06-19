Сильные грозы с градом и аномальная жара: опасная погода во Франции

Предпоследний оранжевый уровень погодной опасности объявлен 19 июня в 42 департаментах Франции – в середине дня там возможны грозы с градом и сильным ветром. Речь идет о северной и центральной частях страны.

За считаные часы в некоторых регионах может выпасть от 20 до 50 миллиметров осадков, а порывы ветра могут достигать 27 метров в секунду, предупреждает в "Твиттере"национальная метеорологическая служба "Метео Франс".

Повышенный уровень погодной опасности в связи с грозами введен, среди прочих, в департаментах Сена и Марна, Дордонь, Приморская Сена, Арденны, Уаза, Па-де-Кале, Мозель и Кот-д'Ор. Аномальная жара сохраняется в юго-восточном департаменте Рона.

Жителям затронутых непогодой регионов рекомендуется оставаться дома, избегать мест под деревьями и возле ручьев, а также воздержаться от использования мобильных телефонов и электроприборов.