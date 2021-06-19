Слава Сэ стал жертвой коронавируса

Писатель и сценарист Слава Сэ (Вячеслав Солдатенко) скончался от коронавируса, о кончине сообщила в Facebook певица Эльмира Галеева

Накануне сообщалось, что Солдатенко госпитализирован с корнавирусом в одну из рижских клиник.

Солдатенко родился в 1969 году в Латвии. Выучился на практического психолога, однако почти 20 лет работал сантехником, затем маркетологом, составлял тесты для HR-служб. Начал писательскую карьеру с заметок в "Живом журнале". Прославился благодаря книгам "Сантехник, его кот, жена и другие подробности", "Сантехник с пылу и с жаром" и "Полный сантехник". Его перу принадлежат сценарии к ремейку комедии советской кинокомедии "Джентльмены, удачи!" и мультфильма "Три богатыря: ход конем".