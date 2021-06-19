Меркель: мы нуждаемся в диалоге с Россией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила тесную историческую, межобщественную и экономическую связь между Россией и Германией, она считает, что ее страна по-прежнему нуждается в диалоге с Россией. В видеообращении, посвященном 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны, Меркель назвала день нападения Германии на Советский Союз "днем повода для стыда".

Германия признает ответственность за преступления нацистского режима, к этому относится и сохранение памяти о случившемся, заявила Меркель. "Это не должно быть забыто", — считает она.

В видеообращении канцлер коснулась и темы пандемии, отметив роль России в борьбе с новым коронавирусом.