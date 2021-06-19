На "Смотрим" – прямой эфир матча Италия – Уэльс

20 июня сборная Италия встретится с командой Уэльса в рамках чемпионата Европы по футболу. Игра состоится на стадионе "Олимпико" в Риме. Прямую трансляцию матча покажет платформа "Смотрим".

Эфир начнется с предматчевых комментариев спортивных экспертов, начало самой игры – в 18:50 по московскому времени. После игры зрители смогут посмотреть разбор встречи стран-участниц.

Отметим, что 11 июня команда Италии сыграла со сборной Турции. Результатом первого тайма стала ничья (0:0), а во втором итальянцы провели три гола – 3:0 в их пользу. Что касается сборной Уэльса, то они встретились 12 июня с командой Швейцарии на Олимпийском стадионе в Баку. Игра была упорной, но завершилась вничью – 1:1. Чем закончится встреча валлийцев и итальянцев? Узнаем уже скоро.

Напоминаем, платформа "Смотрим" запустила с 11 июня марафон "Смотрим UEFA EURO 2020". На специальной странице smotrim.ru/euro2020 размещены записи избранных матчей, документальные фильмы и передачи о футболе, дневники чемпионата с самыми яркими и запоминающимися моментами прошедшего дня. А каждый день на протяжении месяца в полночь по московскому времени на платформе будут появляться обзоры игрового дня, где своим мнением поделятся эксперты и звезды большого футбола.