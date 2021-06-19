Президент России поздравил нового иранского коллегу

Президент России Владимир Путин поздравил Ибрахима Раиси с победой на президентских выборах в Иране. Глава судебной власти Исламской Республики лидирует на выборах президента, прошедших там накануне.

Передачу послания с поздравлением подтвердил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Максим Суслов. По сообщении дипмиссии, в нем Владимир Путин выразил надежду на дальнейшее развитие двустороннего конструктивного сотрудничества в различных сферах и взаимодействие наших стран по международным вопросам. По словам российского президента, это отвечает интересам РФ и Ирана.

Ранее Ибрахима Раиси поздравил с победой на президентских выборах вице-председатель парламента Ирана Хосейн Газизаде Хашеми. Подсчет голосов, однако, пока продолжается, и официально о победе главы судебной власти на выборах главы государства еще не объявлено. При этом Раиси уже поздравили еще два его соперника – Мохсен Резаи и Абдольнасер Хеммати. Нынешний президент Ирана Хасан Рухани также заявил, что победитель известен, и поздравил его, хотя и не назвал.