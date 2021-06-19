Иран избрал президента

На выборах президента Исламской Республики Иран победил Эбрахим Раиси, ранее занимавший пост председателя Верховного суда страны. Как сообщает штаб по проведению выборов, Раиси набрал 17,8 миллиона голосов. Всего проголосовали 28,6 миллиона избирателей.

На втором месте с большим отрывом по количеству голосов оказался секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, на третьем — бывший глава Центробанка Абдольнасер Хеммати (2,4 миллиона). 13-е выборы президента Ирана завершились в субботу в 02.00 по местному времени (00.30 по Москве). Голосование было продлено из-за того, что не все избиратели успели отдать свой голос в отведенное время.

Раиси уже поздравили все его соперники, хотя окончательный итог подсчета голосов обнародуют лишь вечером. Они пожелали избранному президенту удачи. Уходящий президент Хасан Рухани, не называя фамилии, обратился к "избранному кандидату" со словами поздравления.

60-летний Раиси находится под американскими санкциями, пост главы судебной власти Ирана занимает с 2019 года, до этого был генеральным прокурором страны. В ходе предвыборной кампании он обещал бороться против нищеты и коррупции, построить за четыре года четыре миллиона новых домов и создать "народное правительство ради сильного Ирана".