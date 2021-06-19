Убийство американской девушки-морпеха в России: подробности

В Нижегородской области задержан подозреваемый в убийстве американки Кэтрин Сироу. Девушка училась в местном университете на адвоката, а несколько дней назад бесследно исчезла.

В последнем сообщении матери она написала, что едет в машине с незнакомцем и опасается, что ее могут похитить. Позже в Сети появилось фото.

На снимке Кэтрин сидит на пассажирском сиденье, пристегнута ремнем безопасности и совсем не выглядит испуганной. За рулем – неизвестный мужчина в черной рубашке поло. Пока непонятно, имеет ли он отношение к убийству девушки.

СМИ сообщают, что задержанного зовут Алексей Попов, и публикуют фото мужчины. Он якобы был знаком с Кэтрин. Также просочилась информация, что предполагаемый преступник сначала изнасиловал студентку, а когда она пригрозила ему полицией, нанес ей три ножевых ранения.

Друзья девушки недоумевают: говорят, что она могла дать отпор любому. До переезда в Россию Кэтрин 6 лет прослужила снайпером в морской пехоте США. Сейчас делом об убийстве занимается Центральный аппарат Следственного комитета. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.