В Нижегородской области арестован убийца американской студентки

Городецкий городской суд постановил арестовать жителя Нижегородской области Алексея П., подозреваемого в убийстве гражданки США Кэтрин Сироу.

Как уточняет РИА Новости, мужчина будет находиться под стражей до 15 августа.

Напомним, что жертва преступления училась на юридическом факультете ННГУ имени Лобачевского и проживала в городе Бор, где снимала квартиру. В последний раз ее видели в минувший вторник, тогда же она связывалась с родными по телефону.

Через некоторое время ее тело было обнаружено под Нижним Новгородом, а вскоре был задержан ее предполагаемый убийца, ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Сейчас он активно сотрудничает со следствием.

Известно, что Кэтрин Сироу приехала в Россию в 2019 году. До этого она успела пять лет прослужить в американской армии, побывать в Афганистане и получить образование на родине.