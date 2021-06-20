В Польше сгорели два возвращавшихся с учений танка

В Польше сгорели два танка, которые возвращались с масштабных учений Dragon-21. Они завершились накануне, сообщает телеканал "Россия 24".

Тяжелую технику перевозили на специальных платформах-эвакуаторах. Именно они и столкнулись на трассе недалеко от немецко-польской границы. В результате возник пожар. Очевидцы говорят, что слышали взрывы, после чего танки загорелись еще сильнее.

В польских вооруженных силах уже заявили, что танки транспортировали без боеприпасов. Чтобы ликвидировать возгорание, пришлось задействовать пять пожарных расчетов. Движение по трассе несколько часов было перекрыто.