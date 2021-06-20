Православные верующие отмечают Троицу

Православные верующие во всем мире отмечают День Пресвятой Троицы, или Пятидесятницу. Это один из главных праздников в православной церкви.

Согласно христианскому вероучению, в пятидесятый после воскресения Иисуса Христа день на апостолов сошел Святой Дух, третья ипостась Бога. После этого ученики Христа отправились во все города и страны, неся новое учение всем народам. Таким образом Пятидесятница – день основания Христовой Церкви.

Церковная служба в этот день бывает самой красивой и торжественной. Храм украшают березовыми ветками и цветами, а на пол часто насыпают траву. В старину домой в этот день тоже приносили березовые ветки.

На Руси праздник Троицы был важнейшим и любимым. Ему посвящено множество храмов. А "Троица" великого Андрея Рублева считается вершиной русской иконописи.