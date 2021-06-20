Гинцбург попросил вакцинированных беречься от жары и разрешил им купаться

Москву и область ждет неделя аномальной жары. В связи с этим глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предостерег от перегрева в жару. Это касается и тех, кто вакцинировался от коронавируса COVID-19, отметил врач.

Рекомендации для них – те же самые, что для любого другого человека, приводит слова Гинцбурга ТАСС. Дискомфорт и излишнее потоотделение не способствуют общему состоянию человека, а не только выработке антител. На жаре только марафонцы могут чувствовать себя нормально, а гипертоникам и диабетикам нужно быть аккуратными, предупредил ученый. "От перегрева надо оберегаться, не надо себя ставить в экстремальные условия", – напомнил он.

После вакцинации купаться в водоемах можно: никаких ограничений в этом нет. Только не нужно делать "марафонских заплывов" – у организма должны остаться силы на выработку антител. А просто купаться и окунаться можно сколько угодно, отметил Гинцбург. Доктор предупредил, что не надо изматывать себя. А вот утренняя зарядка и растяжка, наоборот, рекомендуются.

С 19 по 23-24 июня в Москве установится аномальная жара. 23 июня, как ожидается, температура поднимется до плюс 34 градусов. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.